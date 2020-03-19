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مرأة

للعصبية علاج.. كيف تفرق بين المرض والمشكلة النفسية؟

الخميس 19/مارس/2020 - 05:32 م
العصبية
العصبية
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آلاء حسن
قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن هناك فرقا بين المشاكل النفسية والأمراض النفسية، فالمشاكل النفسية هي التي تحدث نتيجة ضغط الشغل والعقبات، لذلك من الممكن مساندته عن طريق إزالة العقبات ودعمه ومساعدتهم في اتخاذ القرارات السليمة.

وتابع محمد هاني، خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، أن المرض النفسي مثل الاكتئاب والانفصام في الشخصية يحتاج لتأهيل وأدوية ومن ثم عمل اتزان في حياته، ويحتاج لتدخل علاجي لفترة معينة.

وأضاف أن المشاكل النفسية يمكن التقليل منها عن طريق عدم الضغط على هذا الفرد وتقليل شحنة الغضب، مساعدته على اتخاذ القرارات الصح ودعمه، ومحاولة إخراجه من العزلة، وتقدير هذا الفرد.

واستكمل أنه يجب تعليمه الثبات الانفعالى والثبات النفسي لأن العصبية ممن أن تجعله يخسر أشياء كثيرة، وتعليمه كيفية التوازن النفسي والتأقلم مع ضغوط الحياة. 
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