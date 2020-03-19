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محافظات

أبواب السما كانت مفتوحة.. قصة عريس ضحية لإلغاء الأفراح بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
جاء قرار  رئيس الوزراء بمنع التجمعات في الأماكن العامة  كإجراء إحترازي من أجل محاربة فيروس كورونا ومنها مراسم الأفراح والمآتم، جاء القرار  بالقبول  عند الكثير  بل الغالبية العظمي للشعب المصري ولكن الموضوع اختلف من حيث احتفالات الزواج  خاصة وأن كثيرا من الشباب المقبل علي الزواج كان يحجز في قاعات الأفراح.

"صدى البلد " التقي وأصحاب قاعات الأفراح وكذلك أحد الشباب"م ع .ع " من إحدي قري بني سويف  والذي كان مقررا لفرحه الأحد المقبل 22 مارس  والذي رفض ذكر اسمه، "فرحت كثيرا من كل قلبي لقرار رئيس الوزراء ومحافظ بني سويف بمنع إقامة الأفراح وأكمل: سبحان الله كما لو كان باب السماء مفتوحا حين دعيت ألا أقيم فرحا لضيق ذات اليد، ولكثرة الخلافات مع أهل زوجتي وتصميمهم علي وجود برامج وأكلات ومشروبات معينة للمعازيم داخل القاعة، مما كان له كبير الأثر علي نفسيا وماديا وعلي أسرتي فالحمد لله  علي ذلك وتمنياتي بزوال الغمة.

فيما قال محمد عزوز صاحب قاعات أفراح حديقة النيل  بمدينة بني سويف، قابلنا هذا القرار بصدر رحب ونحن مع الدولة لصالح صحة المواطنين ولكن فوجئنا بعدم تقبل معظم الشباب حاجزي الأفراح  لهذا القرار ومحاولتهم المستميتة  لإتمام الفرح بالقاعة  حتي عرض علينا البعض إقامة الفرح بالنهار  لكننا رفضنا بالطبع، مشيرا إلي أن 90 % من حاجزي القاعات أجلوا فرحهم و10% لم يقرروا بعد ومازالت أموالهم موجودة  بالحجز منتظرين مدة القرار.

وأكد "عزوز" أن مرتبات العاملين بالقاعات سارية كما هي فما ذنبهم وهم مسئولون عن أسر وأبناء. 

أما محمد جابر صاحب قاعات نادي المهندسين بمدينة بني سويف فيقول إن المشكلة في القرار إنه صدر فجأة  دون سابق إنذار للعرسان أو لأصحاب القاعات حتي يمهدوا  للحاجزين فعنصر المفاجأة  أزعج الكثير وسبب لنا مشاكل مع  العرسان.

فيما قال ممدوح مسعد صاحب قاعة داون تاون بالفشن جنوب المحافظة، في البداية أخذنا الموضوع علي أنه إشاعة وصراحة كنا مستهترين بالخبر إلي أن اتصل بي رئيس المدينة المحاسب أحمد الدسوقي وذهبت له في مكتبه وشرح لي تفصيليا خطورة الموقف والتجمعات وما قد تسببه في المساعدة لنقل المرض، وفعلا الأمر جد خطير فعدت إلي مكتبي وألغيت كل الحجوزات علي الرغم من المشاكل التي واجهتني، مؤكدا أن رواتب العاملين  بالقاعة سارية دون مساس  بها. 
أبواب السما كانت مفتوحة.. قصة عريس ضحية لإلغاء الأفراح بسبب كورونا
أبواب السما كانت مفتوحة.. قصة عريس ضحية لإلغاء الأفراح بسبب كورونا
أبواب السما كانت مفتوحة.. قصة عريس ضحية لإلغاء الأفراح بسبب كورونا
أبواب السما كانت مفتوحة.. قصة عريس ضحية لإلغاء الأفراح بسبب كورونا
أبواب السما كانت مفتوحة.. قصة عريس ضحية لإلغاء الأفراح بسبب كورونا
أبواب السما كانت مفتوحة.. قصة عريس ضحية لإلغاء الأفراح بسبب كورونا
أبواب السما كانت مفتوحة.. قصة عريس ضحية لإلغاء الأفراح بسبب كورونا
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