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محافظات

بسبب كورونا.. تعرف على مواعيد المزايدات العلنية في الأقصر وطرق الوقاية

الخميس 19/مارس/2020 - 03:50 م
كورونا
كورونا
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شمس يونس
أعلن عز الدين عبد الله صديق مدير ادارة المشتريات بمحافظة الأقصر، عن استمرار المزايدات العلنية العامة وإقامتها فى موعدها المقرر.

وأضاف مدير المشتريات، أنه فى إطار التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية تم التنبيه على مسئولى القاعات المقرر عقد المزايدات بها بالتأكد من التهوية اللازمة للقاعة والتنبيه على مسئولى الأمن بالديوان العام بعدم دخول أى شخص للقاعة عند انعقاد جلسات المزايدات باستثناء مشترى كراسة الشروط والمواصفات.

وذلك تجنبًا لدخول غير المتزايدين مما قد يودى إلى التزاحم غير المبرر، وأن يجلس فى كل صف بمقاعد القاعة عدد 4 متزايدين فقط.

وأوضح بان المزايدات المقرر عقدها هى حق انتفاع مبنى مركز الاستعلامات السياحي بميدان المحطة بمدينة الأقصر لمدة 15 سنة- جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الجارى وحق استغلال كافتيريا البيت النوبى بالطود لمدة 15 سنة – جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجارى وحق انتفاع المحلات وكافتيريا ودورات المياه الشاغرة بالممشي السياحى بمدينة الأقصر لمدة 15 سنة – جلسة المزاد يوم الخميس الموافق 26 مارس الجارى و المقرر أن تنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الأقصر الساعة 12 ظهرًا فى الموعد المحدد لكل مزاد.
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