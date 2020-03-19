إجراءات احترازية بشوارع إسبانيا بسبب فيروس كورونا

وأعلنت إسبانيا مؤخرا عن إصابة 1500 شخص في يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض في البلاد، بحسب مسؤولي الصحة.







