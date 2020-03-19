عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية عن إجراءات احترازية بشوارع إسبانيا بسبب فيروس كورونا .
وأفادت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل منذ قليل عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا فى إسبانيا لـ 767 حالة.
وأعلنت إسبانيا مؤخرا عن إصابة 1500 شخص في يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض في البلاد، بحسب مسؤولي الصحة.
يذكر أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة داخل الصين بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس، وأن التقارير التي تلقتها كانت حول 8 وفيات و34 حالة إصابة لوافدين من الخارج.