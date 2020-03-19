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محافظات

اتخاذ الإجراءات القانونية مع إحدى البواخر السياحية المخالفة في أسوان

الخميس 19/مارس/2020 - 03:49 م
الكشف على العاملين
الكشف على العاملين
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شاذلى عبد الفتاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إيفاد لجنة مكونة من مديري السياحة و المراسي السياحية ، بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة ومركز أسوان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأحد البواخر السياحية.


 وذلك بعد الشكوى التى تلقاها المحافظ على الواتس آب الخاص به من تسريح إدارة الفندق العائم للعاملين.

 

وذلك دون الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بعدم مغادرة الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية لمدة 14 يوما من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


 

فيما أشاد محافظ أسوان فى نفس الوقت بالمنشآت السياحية والفندقية التى ألتزمت بالتعليمات وقامت بتنفيذ الإجراءات الوقائية مع أطقم العاملين بها بعمل حجر صحى داخل الفندق أو الباخرة أو المنشأة طوال الفترة المحددة .

 

وأثنى اللواء أشرف عطية على الجهود الذاتية لبعض المواطنين والمجتمع المدنى بالتبرع بكميات كبيرة من المواد المنظفة والمستعملة فى التطهير والتعقيم وهو الذى يعكس التلاحم والمشاركة المجتمعية الجادة .

 

وكلف المحافظ مسئولى المحليات والصحة بتحويل صاحب الشكوى الشيف عمرو رضا إلى مستشفى الصداقة التخصصى لإخضاعه للفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته قبل مغادرته للمحافظة .

 

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