لمواجهة كورونا.. حظر إقامة أى أسواق أسبوعية بالإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر أقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من اليوم 19 مارس ولحين صدور إشعار آخر.
مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعي القرار والمتابعة المستمرة مع الأخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أى مخالف.
يأتى هذا حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس" كورونا" " المستجد ومنع انتشار الفيروس.