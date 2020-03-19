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اقتصاد

البورصة المصرية تكسر موجة التراجعات وترتفع 5% بفضل المحفزات الحكومية الطارئة بالختام

الخميس 19/مارس/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، على تراجع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 11 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 504.743 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين.

تأتي تلك المكاسب بدعم من قرار الرقابة المالية بشأن السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموالا لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5% إلى مستوى 9205 نقاط، بينما انخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.34% إلى مستوى 840 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 481 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 184 شركة، وارتفعت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.
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