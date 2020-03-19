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حوادث

ضبط محام وعامل بتهمة التعاطي والاتجار فى المواد المخدرة بقنا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:47 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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يوسف رجب

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط محام بتهمة تعاطى المواد المخدرة وعامل، بتهمة الاتجار فيها بعد ضبطه بكمية مخدرات.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا،إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بتمكن قوة أمنية برئاسة النقيب مصطفى القاضي، معاون مباحث قنا، من ضبط خالد.ي.ع، محام، بحوزته تذكرة شابو مخدر بقصد التعاطى.


كما تم ضبط  أحمد.س.ا، عامل، بحوزته 17 قطعة و3 تذاكر من الشابو المخدر بقصد الاتجار واعتزام ترويجها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

 

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