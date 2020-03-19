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محافظات

محافظ القاهرة يتابع قرارات غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات

الخميس 19/مارس/2020 - 03:59 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يتم إغلاق  جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب أمام مواطنى العاصمة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا حتى نهاية الشهر الجارى. 

ولا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وشدد محافظ القاهرة على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار.

وأكد محافظ القاهرة  أن جميع السلع متوفرة بالقاهرة كما يوجد رصيد كاف منها مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لأنها تهدف فى المقام الأول لصالحه.
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