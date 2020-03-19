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برلمان

حماة الوطن: المغالاة فى أسعار أراضي حق الانتفاع فى حاجة لمراجعة

الخميس 19/مارس/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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محمود فايد
أكد النائب محمد أسامة أبو المجد،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ضرورة مراجعة  ملف المغالاة فى تقديرات  أراضي حق الانتفاع التى تتم من قبل وزارة الري، حيث على جوانب الترع والمصارف  توجد أراض يقوم الأهالي باستغلالها  مقابل حق انتفاع يدفع لوزارة الري إلا أنه مؤخرا يتم المغالاة فى التقديرات الخاصة بها.

جاء ذلك فى تصريحات له،  بشأن طلب الإحاطة المقدم من جانبه لوزير الري، د. محمد عبد العاطي،  مشيرا إلي أن الوزارة تقوم بدور فعال بعدد من الملفات، ولكن  الملف الخاص بالمغالاة فى تقديرات  المقابل تجاه أرض  حق الانتفاع التى تمتلكها تجاه المواطنين  فى حاجة للمراجعة.


وأضاف أبو المجد:" فى  إحدي قري مركز بني عبيد يوجد مصرف بجانبه أرضي حق انتفاع  بملكية  وزارة الري  وتبرع أحد الأشخاص فى بناء ملعب للشباب  من أجل ممارسة الرياضة عليه، فى ضوء الإهتمام بالشباب ورعايتهم،  تفاجأ بطلب وزارة الري أن يكون مقابل حق الانتفاع 180 ألف جنيه سنويا وهو مبلغ كبير فى ضوء الهدف العام  لمركز الشباب"، وهذا المصرف بالمناسبة  يسمى مصرف بحر حنوس في قرية طلمبات بني عبيد  بمحافظة الدقهلية.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلا أن إشكالية التقديرات والتى بها مغالطة طبعا، لم تتوقف علي مركز الشباب بل تمتد للأهالي الذين يقطنون  على أرضي مماثلة قريبة من المصرف وفى حوزة وزارة الري،  حيث مغالاة كبيرة،  رغم  صعوبة الحياة والمعيشة بهذه الأراضي، فيما يخص أعمال التطهير  التى تتم فى المصرف وتأثيراتها على المواطنين، مشيرا إلي أن هذا الملف فى حاجة  لرؤية حاسمة من الحكومة حرصا على مصالح المواطنين.

وتطرق بحديثه أيضا نحو البطء الذي يتم نحو إنجاز الكباري علي الطرق  بمدن دكرنس وبني عبيد، وتتم الموافقة عليها دون تنفيذها بشكل نهائي حتى الآن، وهو الأمر الذي يستلزم تحركات حكومية أكتر.
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