أعلنت إدارة البنك العربي في فلسطين، التبرع بمليون دولار لدعم جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والحيلولة دون انتشاره بفلسطين.



وقال مدير البنك العربي بفلسطين جمال حوراني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الخميس/ - "إن هذا التبرع جاء انطلاقا من الواجب الوطني للبنك، وضمن مسؤوليته المجتمعية بفلسطين في ضوء الظروف الاستثنائية الحالية".



وأشاد حوراني بالجهود الرسمية المبذولة على مختلف المستويات من أجل تجاوز هذه الظروف، مؤكدا "ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل قيم التعاون والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة بما يضمن المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وتخفيف الآثار المترتبة على هذه الجائحة العالمية".