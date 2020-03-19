30 ضعف الرصيد.. مفاجأة جديدة لعملاء المحمول يفصح عنها القومى للاتصالات.. تفاصيل



يأتي هذا القرار في إطار عدد من السياسات التى تهدف إلى تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية؛ وكذلك لدعم طلاب المدارس والجامعات في تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الإنترنت خلال فترة تعليق الدراسة في إطار التدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومقدمى خدمات الاتصالات في مصر؛ والتى شملت: إضافة 20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى للطلاب، بالإضافة إلى توفير المنصات الرقمية المخصصة لهذا الغرض.