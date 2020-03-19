AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

30 ضعف الرصيد.. مفاجأة جديدة لعملاء المحمول يفصح عنها القومى للاتصالات.. تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال  تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونيًا) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.


يأتي هذا القرار في إطار عدد من السياسات التى تهدف إلى تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية؛ وكذلك لدعم طلاب المدارس والجامعات في تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الإنترنت خلال فترة تعليق الدراسة في إطار التدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومقدمى خدمات الاتصالات في مصر؛ والتى شملت: إضافة 20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى للطلاب، بالإضافة إلى توفير المنصات الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية العام المقبل

الحكومة للنواب: محطات تقوية المحمول في مصر مطابقة للمعايير والضمانات

هدية.. زيادة 20% في سعات التحميل الشهرية لاشتراكات الإنترنت المنزلي مجانا

3 مبادرات.. الاتصالات تفاجئ طلبة الجامعات والمدارس بعد تعليق الدراسة

النت ببلاش.. وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

لدعم التعليم عن بعد .. المصرية للاتصالات تعلن عن قرارات تخدم الطلاب بعد تعليق الدراسة

ترشيحاتنا

شروط إنبي للتعاقد مع صالح جمعة بعد تجميده في الأهلي

هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

علاج لـ كورونا فى إسرائيل.. بدء استخدام عقار ضد كوفيد-19 بتل أبيب

مقترح برلماني بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه بسبب كورونا

زيادة سعة الإنترنت 30 جيجا مجانا.. الأبرز في صباح البلد.. فيديو

بعد تسجيل 67 حالة جديدة.. تعرف على إجمالي إصابات كورونا في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 51.. فساتين نشوى مصطفى أعادتها للعشرنيات

شاشات بلا رحلات.. وصالات بلا ركاب.. شاهد مطار القاهرة بعد تعليق الطيران

تعقيم محل إقامة العامل الهندي المصاب بفيروس كورونا في بورسعيد