AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الوفد يشيد بالإجراءات الحكومية لدعم الصناعة: غير مسبوقة وتوقيتها مناسب جدا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:01 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصي

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا" المستجد، خطوة هامة للغاية وفِي توقيت مناسب جدا.

وقال قوطة، في تصريحات له، إنه من بين هذه القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.

وأشار إلى أن الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، سيعزز قطاع الصناعة في ظل تصاعد المخاوف لدى رال الصناعة والمستثمرين بسبب فيروس كورونا.

وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن هذه الإجراءات غير مسبوقة ولَم تحدث من قبل بهذا الشكل، حيث تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

وأوضح القيادى الوفدى، أن رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، يحميهم من مخاطر عديدة ويعطيهم فرصة العمل من جديد رغم مديونياتهم الكبيرة.

وتابع: "شملت القرارات خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلًا من 1,5 في الألف، وكذلك خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

جمعية رجال الصناعة بالقليوبية: قرار خفض سعر الغاز جيد .. واستمراره ضرورة

الصناعات المعدنية تطالب بتثبيت سعر غاز المصانع عند 4 دولارات

5 قرارات هامة من الحكومة لدعم البورصة.. تعرف عليها

شعبة السيراميك: خفض سعر الغاز للمصانع مطلب كنا نسعى إليه

13 قرارا من حكومة مصطفى مدبولي لدعم الصناعة في مواجهة كورونا.. خفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء.. تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية.. توفير مليار جنيه للمصدرين شهري مارس وأبريل

ترشيحاتنا

الصحة تكشف عن تفاصيل إصابة 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا..فيديو

حقيقة ظهور الشمس حمراء في السعودية.. تفاصيل

إجازات استثنائية بسبب كورونا.. ننشر تفاصيل تعليمات جديدة من التعليم للمديريات

التعليم : طارق شوقي سيعلن تفاصيل جديدة تطمئن الجميع في بيان بعد قليل

قبل جلسة الغد الحاسمة.. تفاصيل عرض الأهلي لـ حسام عاشور

حققت فرص نجاة أكثر.. ماذا فعلت ألمانيا لإنقاذ مواطنيها من موت كورونا

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

أشرس وأقوى من كورونا.. مصر تحارب فيروس أخطر من COVID-19

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

بعد شفائها من فيروس كورونا.. صورة جريئة لـ لجين عضاضة

رغم العزل الصحي بسبب كورونا.. مسن يحتفل بعيد زواجه الـ67