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أخبار العالم

روسيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا إلى 199 حالة

الخميس 19/مارس/2020 - 03:41 م
روسيا تعلن ارتفاع
روسيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا إلى 199 حالة
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قسم الخارجي
سجلت روسيا، اليوم الخميس، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل عدد المصابين إلى 199 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 52 إصابة جديدة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المدير التنفيذي لمقر الوقاية من انتشار فيروس كورونا التاجي في روسيا: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا التاجي بين المواطنين الروس في 23 مدينة ومنطقة مختلفة".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت، اليوم الخميس،  نجاح المتخصصين في معهد أبحاث الإنفلونزا (معهد سمورودينتسيف) التابع لوزارة الصحة الروسية، فى فك شفرة الجينوم الوراثي الكامل لفيروس كورونا سارس SARS-CoV-2 من مريض بفيروس كورونا COVID-19.

وأكد مدير معهد أبحاث الإنفلونزا (معهد سمورودينتسيف)، دميتري ليوزنوف، أن التحليل الجيني التشغيلي لفيروسات كورونا سارس SARS-CoV-2 أمر بالغ الأهمية لفهم تطور فيروس كورونا المستجد، وديناميكية انتشاره. 

وأودعت البيانات الجديدة من قبل الباحثين في قاعدة البيانات الدولية EpiCoV GISAID التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية ورواد البحث العلمي لرصد التطور العالمي لفيروس كورونا.
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