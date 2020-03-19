قومي المرأة يتلقى شكاوى السيدات بشأن تخفيض عدد العاملين على رقم 15115

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قراره بمرتب كامل، كما أدرج القرار السيدات العاملات من الأمهات لأشخاص ذوى إعاقة ممن يزيد عمرهم على 12 عاما ضمن الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء.







وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن جميع الشكاوى التى ترد إلى المجلس سوف يتم التعامل معها فورا والعمل على إزالة سببها فى حال التاكد من جديتها وأحقيتها، ويأتي ذلك في ضوء حرص المجلس على مصلحة المرأة المصرية وحماية حقوقها التى منحتها لها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهلها.









وأشارت إلى كبر حجم المسئولية الملقاة على عاتق المرأة في ظل الظروف والتحديات التى يمر بها العالم في الوقت الحالي، لذلك لابد من دعمها ومساندتها وتوفير جميع الخدمات والسبل لتسهل عليها القيام بدورها، مشيرة إلى أن المكتب تلقى بالفعل عددا من الشكاوى من السيدات على رقم مكتب شكاوى المرأة، وجار العمل على حلها.

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تلقيه شكاوى النساء العاملات من الأمهات اللاتي يواجهن أى مشكلات أو تعنتا فى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك على رقم مكتب شكاوى المرأة المختصر 15115.من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن اللجنة على استعداد تام لتلقى شكاوى النساء والفتيات من ذوات الإعاقة العاملات والأمهات لأشخاص ذوى إعاقة ممن يواجهن أى مشكلات أو تعنتا فى تطبيق قرار مجلس الوزراء، وتحويلها إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعامل معها وإزالة سبب الشكوى بعد التأكد منها.