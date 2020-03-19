تحميك من السرطان.. فوائد غير متوقعة لتناول القهوة يوميًا

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آلاء حسن رغم أن الدراسات السابقة ألمحت إلى أن القهوة قد يكون لها جانب مظلم، تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه قد يكون لها بالفعل فوائد صحية عديدة.

ووفقا لموقع health، وجدت دراسات حديثة ارتباطًا محتملًا بين القهوة وانخفاض معدل الوفيات، وقد توفر القهوة بعض الحماية ضد بعض الأمراض منها:

- مرض الشلل الرعاش - داء السكري من النوع 2 - أمراض الكبد بما في ذلك سرطان الكبد - نوبة قلبية وسكتة دماغية

ولا تزال القهوة تنطوي على مخاطر محتملة ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع نسبة الكافيين، فعلى سبيل المثال يمكن أن يرفع ضغط الدم مؤقتًا لدى النساء الحوامل لذلك يجب عليهم توخي الحذر بشأن الكافيين.

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