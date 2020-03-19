هدايا للأطباء والممرضات.. رامي جمال يتبرع لمستشفيات العزل في الدقهلية والقاهرة

قرر الفنان رامي جمال أن يوجه تبرعاته لصالح مستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة.

وكتب رامي عبر حسابه توتير: "قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية ومحافظة القاهرة بالمواد الطبية والغذائية، وأوعد بهدايا لكل أبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل أصدقائي الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل في أي مستشفي يختاروها".

وحققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نجاحا كبيرا وصلت إلى 16 مليونا و600 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.



