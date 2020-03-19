عناصر الحرب الكيميائية المصرية تبدأ رحلتها ضد فيروس كورونا.. فيديو

أفادت فضائية سكاى نيوز بتقرير عن الإجراءات المصرية المتخذة للقضاء على فيروس كورونا حيث أن الجيش المصري وعناصر الحرب الكيميائية تولت تطهير الأماكن التى يكثر بها التواجد البشري، مثل المصالح الحكومية والمدارس والجامعات.





وأكد التقرير أن الجيش المصري بالفعل بدأ تعقيم كل من، جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر، وذلك وفقا للمواصفات التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة البحث العلمي تواصلت مع القوات المسلحة، لتطالبها بالتعاون معها فى تطهير الأماكن والمرافق التى يتردد عليها الطلاب باستمرار.



