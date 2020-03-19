AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آية عاطف: أغنية عايشة جوة مني لـ عمرو الشاذلي تجربة شخصية

الخميس 19/مارس/2020 - 04:35 م
الشاعرة آية عاطف
الشاعرة آية عاطف
Advertisements
قسم الفن
أكدت الشاعرة آية عاطف، أن أغنية "عايشة جوه مني" لـ عمرو الشاذلي، التي قام بطرحها بمناسبة عيد الأم العام الماضي، هي تجربة شخصية مرت بها مع أحد أقاربها، الأمر الذي دفعها لكتابة كلمات الأغنية، كما أشارت في تصريحات صحفية إلى أنها تنوي إعادة طرح الأغنية، مع حلول عيد الأم.

تقول كلمات الأغنية :"ماتقولوش  مش هشوفها .. امي عايشه جوه مني .. عـ الجهاز النبض ساكت .. قلبها بينبض بقلبي .. ‎انتوا ليه بتودعوها .. و ليه الدموع دي كلها ؟ .. ‎ماتقولوش خلاص خدوها .. و هيسيبوها فـ قبرها.. بعدك انتي مين هياخد باله مني بس مين ؟ .. مين هأمنه احكيله سري هلقى زيك انتي فين ..؟ ليه مكانش حضني ينفع يتقفل و تكوني فيه .. ‎الفراق لو شئ بيوجع طب فراق الام ايه".

‎كما تم تصوير أغنية "عايشة جوه مني" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات آية عاطف، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج طارق درويش.

‎يذكر أن آية عاطف، شاعرة تعاونت مع العديد من الملحنين والموزعين وصحفية، وممثلة تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية.
آية عاطف: أغنية عايشة جوة مني لـ عمرو الشاذلي تجربة شخصية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيف مجدي يستعد لطرح فيديو كليب أعراض ما بعد الفراق

أغنية العشم لـ أسما لزرق تحقق مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

عمرو الشاذلي يتعاون مع عاصي الحلاني والجريني في أغان جديدة

نجوم الغناء يطرحون أغاني سينجل بـ عيد الحب.. كاظم الساهر وآمال ماهر ورامي صبري أبرزهم

بعد نجاح بنت الجيران.. حسن شاكوش يعلن عن ثانى أقوى أغنية..شاهد

بنت الجيران يقترب من 140 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

كورونا سينتهي تمامًا.. علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح

شاهد.. ماذا قال الدكتور مصطفى محمود عن الفيروسات مثل كورونا؟

جمال شعبان يفجر مفأجاة لـ فصيلة دم O حول كورونا المستجد

تطور جديد بشأن فيروس كورونا.. تعرف عليه

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

ياسمين صبري لـ فيفي عبده: هنطرد من الطيارة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثوم والكورونا.. هل ينقل العدوى؟

نور قدري تعود للغناء بـ"تاج راسي" في جلسة تصوير جديدة

منعا لـ كورونا .. الداخلية تعقم مبانى أقسام الشرطة والسجون.. صور