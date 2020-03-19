آية عاطف: أغنية عايشة جوة مني لـ عمرو الشاذلي تجربة شخصية





تقول كلمات الأغنية :"ماتقولوش مش هشوفها .. امي عايشه جوه مني .. عـ الجهاز النبض ساكت .. قلبها بينبض بقلبي .. ‎انتوا ليه بتودعوها .. و ليه الدموع دي كلها ؟ .. ‎ماتقولوش خلاص خدوها .. و هيسيبوها فـ قبرها.. بعدك انتي مين هياخد باله مني بس مين ؟ .. مين هأمنه احكيله سري هلقى زيك انتي فين ..؟ ليه مكانش حضني ينفع يتقفل و تكوني فيه .. ‎الفراق لو شئ بيوجع طب فراق الام ايه".





‎كما تم تصوير أغنية "عايشة جوه مني" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات آية عاطف، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج طارق درويش.

‎يذكر أن آية عاطف، شاعرة تعاونت مع العديد من الملحنين والموزعين وصحفية، وممثلة تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

أكدت الشاعرة آية عاطف، أن أغنية "عايشة جوه مني" لـ عمرو الشاذلي، التي قام بطرحها بمناسبة عيد الأم العام الماضي، هي تجربة شخصية مرت بها مع أحد أقاربها، الأمر الذي دفعها لكتابة كلمات الأغنية، كما أشارت في تصريحات صحفية إلى أنها تنوي إعادة طرح الأغنية، مع حلول عيد الأم.