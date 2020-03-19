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أخبار العالم

متاجر الملابس بـ تركيا تغلق أبوابها أمام الزبائن بسبب الفيروس المميت

الخميس 19/مارس/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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محمد علي

أغلق تجار الملابس في تركيا  محلاتهم مؤقتًا، في استجابة  للدعوات الحكومية بضرورة تجنب التجمعات أو التواجد الكثيف للناس  في أماكن واحدة، تجنبًا للفيروس القاتل، وفق ما ذكرت صحيفة أحوال.

وسيغلق التجار مؤقتًا جميع متاجر البيع بالتجزئة والتوكيلات العالمية، وكذلك ستغلق متاجر ملابس في ألمانيا وكندا.

كما قالت بعض المتاجر إن موظفيها سيعملون من المنزل، وستستمر عمليات الطلب للمنتجات من خلال الحجز على الإنترنت.

نصح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك بالبقاء في منازلهم ما لم تكن هناك ضرورة مطلقة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل ، مع الإعلان عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة (15.4 مليار دولار) لدعم الاقتصاد وتقليل التداعيات الناتجة عن  وباء  كوفيد-19 المميت.

وأعلنت تركيا وفاة ثانية بالوباء أمس الأربعاء، وقالت إن الإصابات تضاعفت تقريبًا إلى 191 ، على الرغم من تكثيف الإجراءات لاحتواء الفيروس ، بما في ذلك إغلاق المقاهي وحظر الصلوات الجماعية ووقف الرحلات الجوية إلى 20 دولة.

 

 

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