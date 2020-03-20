صالونات الحلاقة تواجه شبح الإغلاق بسبب كورونا .. وصحة النواب تطالب بتوعية العاملين فيها

صحة النواب تطالب بتوعية العاملين في صالونات الحلاقة

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على صالونات التجميل

النواب بجميع أعضائه يطالب الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات









بعد قرار منع الشيشة من المقاهى ربما تواجه صالونات التجميل نفس المصير، بل سيتم إغلاقها وذلك فى سبيل مواجهة فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين لمنع التجمعات التى تتم فى الصالونات وكذلك لتجنب عدم تعقيم الأدوات المستخدمة.





ناشدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإغلاق جميع الأماكن التي تحتاج إلى تجمعات من المواطنين كالمقاهي وصالونات التجميل خاصًة فى الأماكن الشعبية والتى لا يتم تعقيم الأدوات فيها والتى نقلت أمراض الدم من قبل ، وعلى المجالس المحلية متابعة الرقابة على ذلك .





وأضافت "عبد الحليم" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن قرار مجلس النواب بإغلاق المقاهى والنوادى والكافيهات من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا لا يفيد بشئ فى الحفاظ على الصحة العامة لأنها سوف تحدث تجمعات المواطنين بشكل أكبر فى الأوقات المتاحة .





وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن المصريين يتعاملون مع فيروس كورونا ببساطة وكأنه مرض عادى خاصًة فى المناطق التى لا ينتشر بها الوعى الصحى والأماكن الشعبية والدليل على ذلك أن الأماكن الريفية تظهر فيها الحالات بشكل أكبر، موضحًة أن البلاد التى يلتزم أهلها بالمنازل والتزموا بالتعليمات استطاعت مواجهة الفيروس .





ونوهت إلى أن مجلس النواب بجميع أعضائه يطالب الحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات لمنع المواطنين من التعامل فى تجمعات ، معلقًة :" على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة إلا أننا مازالنا نعانى من قصور فى منع المواطنين من الشارع".





كما طالبت النائبة بزيادة التموين وصرفه كل أسبوع بحيث يستطيع الجميع قضاء حاجته بسهولة .





فيما قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الدولة بكل إمكانياتها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والتى من أهمها إغلاق المقاهى والكافيهات ومنع الشيشة، وتخفيف نسبة العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة.





وأشار "النويشى " فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة من أجل تشديد الرقابة على صالونات التجميل الشعبية هدفها منع المواطنين من التجمعات الكبيرة حتى نتجنب انتشار فيروس كورونا ، مشيدًا بدور وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة فى الرقابة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.





وأضاف " وكيل لجنة الإدارة المحلية" أن جميع الأدوات التى يتم استعمالها فى الصالونات الشعبية غير معقمة وبالتالى قد تكون سبب أساسى فى نشر فيروس كورونا على الرغم من القوات المسلحة بدأت فى تعقيم المؤسسات الأساسية للدولة .





وناشد بضرورة تشديد الرقابة على صالونات التجميل وسحب تراخيص للصالونات المخالفة الغير ملتزمة بالتعليمات، وتكثيف حملات التفتيش على تلك المناطق.





وتابع قائلًا :" على الجميع أن يلتزم البيت حفاظًا على صحته وصحة الآخرين ، كذلك الصلاة فى المنزل والتى أجازتها الفتوى الإسلامية ".





وعلى نفس السياق ، أكد سامي المشد آمين سر لجنة الصحة ، أن هناك ضعف فى الرقابة على صالونات التجميل والنوادى الصحية الشعبية وتسببها فى انتشار الأمراض وخاصًة فيروس كورونا المنتشر حاليًا .





وكشف "المشد" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، عن الحل لهذه المشكلة وهى أن تواجه صالونات التجميل نفس مصير المقاهى والكافيهات والنوادى الليلية بحيثُ يتم إغلاقها من 7 مساءًا وحتى 6 صباحًا ، وبالتالى سيقل أعدد المترددين على تلك الأماكن لأنها تشهد تجمعات فى الليل بشكل أكبر .





وأوضح " أمين سر لجنة الصحة" أنه لابد من تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية مع المتابعة الدائمة من قبل المجالس المحلية خاصًة فى المناطق الشعبية حيثُ لا تشهد الأدوات المستخدمة أى تعقيم .





وناشد بضرورة نشر التوعية للعاملين بالصالونات الشعبية من حيث ارتداء القفاز واستخدام الأدوات المعقمة بشكل دائم ، كذلك ارتداء ملابس معينة وتغييرها بشكل مستمر .



