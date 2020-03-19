الأهلي المصري يحتفظ للعام السابع على التوالي بشهادة التوافق.. تفاصيل

نجح البنك الأهلي المصري كأول بنك في مصر للعام السابع على التوالي في الحفاظ علي شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSSبنسختها V3.2.1 .





حيث استلمت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري شهادة PCI DSS Certification من المهندس/ مصطفى إبراهيم رئيس شركة Security Meter ““الممثل المصري لشركة” Control Case الشركة المانحة للشهادة في حفل أقيم بمقر البنك بحضور أعضاء فريق العمل المختص بالبنك.





ومن جانبه أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باحتفاظ البنك بتلك الشهادة على مدار سنوات عديدة والذي يعد إنجازا غير مسبوق علي مستوى الجهاز المصرفي المصري حيث أن حفاظ البنك علي هذه الشهادة واستمراره في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية يعد ثمرة للجهد المتواصل والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك بهدف التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء في مختلف الأنظمة والتطبيقات في نشاط البنك في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتحديات المترتبة عليه، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري.





كما أكدت داليا الباز أنه سبق للبنك الأهلي المصري الحصول على الإصدارات V3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملائه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، مؤكدة أن تلك الشهادة تعد من أرقى وارفع الشهادات العالمية لذا يحرص البنك على استمرار احتفاظه بها ومضيفة ان التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS تغطي كافة أنحاء الجمهورية يعد أحد أهم الأولويات في استراتيجية البنك.

جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب تشمل الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من الأمن، السياسات والإجراءات، هندسة الشبكات، تصميم البرمجيات وغيرها من التدابير الوقائية الهامة وتهدف الى مساعدة المؤسسات علي تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر علي مستوي قطاع الخدمات المالية بشكل فعال ، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الالكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ علي أموالهم وتأمين بياناتهم.