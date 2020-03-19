نور قدري تعود للغناء بـ"تاج راسي" في جلسة تصوير جديدة

عادت الفنانة نور قدري إلى الساحة الغنائية مرة آخرى بعد فترة غياب طويلة بأغنية "تاج راسي" ومن المقرر أن تطرح الأغنية يوم السبت المقبل تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم الذي تدور حوله موضوع الأغنية وهي من كلمات سيد حسن وألحان وتوزيع نديم جمال.







وخضعت نور لجلسة تصوير جديدة تمهيدا لعودتها إلى الغناء وطرح أحدث أعمالها الفنية من تصوير نوران خليفة، مكياچ ريهام خليفة، كوافير وليد عبده.





وكانت آخر أعمال نور قدري الغنائية مع شركة روتانا في عام 2004 ومنها أغنية "أنا بانكسر" و "ومين سمعك" كما قدمت بعدها أغنية فيلم "كلاشنكوف" وأيضا اغنيتين في أحد أجزاء مسلسل حكايات بنات.







وفي إطار آخر تشارك نور قدري في بطولة فيلم "ديدو" والمقرر طرحه في عيد الفطر المقبل من إخراج عمرو صلاح وبطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتى، ومن إنتاج شركة السبكي.