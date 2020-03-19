تلاعب بالتاريخ.. انتفاضة أوروبية ضد الأموال القطرية ... تفاصيل





ووفقأ للتقرير فإن نشطاء ونوابا انتفضوا لوقف التلاعب القطرى بالتاريخ الأوروبى حيث قام حمد بن جاسم بشراء قصر فوربس فى لندن بقيمة 150 مليون جنيه استرليني.





كما خطط رئيس الوزراء القطرى السابق بإنشاء تعديلات مريبة فى هذا القصر بإنشاء 25 غرفة ، سينما ، ساونا وحمام تركى بالإضافة لبناء جراج عملاق يضم 32 سيارة أسفل المبنى الأثرى للقصر .





حمد بن جاسم واجه معارضة شديدة ضد عمليات الهدم والتجديد حيث أكد البريطانيون أن هذا القصر تراث وطنى ولابد من العثور على حل بشأن قيام رئيس الوزراء القطرى بهذه التعديلات .





أكد سياسيون بأن خطط بن جاسم ستضر بالأهمية التاريخية للمبنى الأثرى ومع ذلك لا يزال رئيس الوزراء القطرى السابق يتلاعب بالتاريخ الإنجليزى ..





كما شهدت فرنسا موجة غضب ضد المال القطرى الذى يحاول شراء التاريخ الانجليزى حيث تساقطت المبانى التاريخية الواحد تلو الآخر فى فخ المال القطرى واستحوذت الأخيرة أيضأ على مبنى جريدة لوفيجارو بــ 300 مليون يورو ، و 4 فنادق فرنسية شهيرة فى باريس.

























عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرأ بعنوان انتفاضة أوروبية ضد الأموال القطرية .