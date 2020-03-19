AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تلاعب بالتاريخ.. انتفاضة أوروبية ضد الأموال القطرية ... تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 04:42 م
تميم حاكم قطر
تميم حاكم قطر
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرأ بعنوان انتفاضة أوروبية ضد الأموال القطرية .

ووفقأ للتقرير فإن  نشطاء ونوابا انتفضوا لوقف التلاعب القطرى بالتاريخ الأوروبى حيث قام حمد بن جاسم بشراء قصر فوربس فى لندن بقيمة 150 مليون جنيه استرليني.

كما خطط رئيس الوزراء القطرى السابق بإنشاء تعديلات مريبة فى هذا القصر بإنشاء 25 غرفة ، سينما ، ساونا وحمام تركى بالإضافة لبناء جراج عملاق يضم 32 سيارة أسفل المبنى الأثرى للقصر .

حمد بن جاسم واجه معارضة شديدة ضد عمليات الهدم والتجديد حيث أكد البريطانيون أن هذا القصر تراث وطنى ولابد من العثور على حل بشأن قيام رئيس الوزراء القطرى بهذه التعديلات .

أكد سياسيون بأن خطط بن جاسم ستضر بالأهمية التاريخية للمبنى الأثرى ومع ذلك لا يزال رئيس الوزراء القطرى السابق يتلاعب بالتاريخ الإنجليزى  ..

كما شهدت فرنسا موجة غضب ضد المال القطرى الذى يحاول شراء التاريخ الانجليزى حيث تساقطت المبانى التاريخية الواحد تلو الآخر فى فخ المال القطرى واستحوذت الأخيرة أيضأ على مبنى جريدة لوفيجارو بــ 300 مليون يورو ، و 4 فنادق فرنسية شهيرة فى باريس.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

42 مليون إسترليني.. رئيس باركليز السابق يعترف بفضيحة رشوة جديدة لـ قطر

لكل اسم حكاية| تاريخ قصر طبيب الملك فاروق الأثرى بطوخ.. من مبنى ثقافي إلى مكان مهجور

الملف الأسود لفضيحة الرشاوى القطرية لباركليز.. تورط حمد بن جاسم و3 مسئولين

أول تعليق من حمد بن جاسم على قضية بنك باركليز

ترشيحاتنا

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

شاهد.. ماذا قال الدكتور مصطفى محمود عن الفيروسات مثل كورونا؟

لم يعد لدينا حل.. قصة صورة الطبيب الإيطالي الباكي المتداولة

بعد ساعات .. أبراج المراقبة الجوية تطلق صافرة تعليق الطيران بمصر

أول رد من البرلمان على مي الخرسيتى صاحبة فيديو كورونا

ياسمين صبري لـ فيفي عبده: هنطرد من الطيارة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثوم والكورونا.. هل ينقل العدوى؟

نور قدري تعود للغناء بـ"تاج راسي" في جلسة تصوير جديدة

منعا لـ كورونا .. الداخلية تعقم مبانى أقسام الشرطة والسجون.. صور