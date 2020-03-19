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محافظات

عكارة مياه ترعة الإسماعيلية يثير رعب المواطنين.. ومياه الشرب تكشف السبب

الخميس 19/مارس/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تعرضت ترعة الإسماعيلية لنسبة غير مسبوقة من العكارة، وهو  ما أثار رعب ومخاوف المواطنين، خاصة بعد إعلان انقطاع مياه الشرب عن الأهالي.

وأكد مصدر رسمي بشركة القناة لمياه الشرب، أن تعرض البلاد في لموجة من الطقس السيئ نتج عنها ارتفاع لنسبة غير مسبوقة في عكارة مياه النيل مما تسبب في قطع المياه لفترات طويلة عن معظم محافظات مصر.

وأكد المصدر أن نسبة العكارة قد تجاوزت 4000 وحدة عكارة فى حين أن نسبة العكارة الطبيعية لا تتجاوز 200وحدة، وهو ما تسبب في احتمالات قطع المياه عن أغلب المناطق.

وأعلنت ادارة الأشغال بهيئة قناة السويس أنه سوف يتم تخفيض ضغط ضخ مياه الشرب عن مدينة الإسماعيلية كاملة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا اليوم الخميس وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل وذلك نظرا لارتفاع نسبة العكارة بترعة الاسماعيلية الرئيسية والواردة من نهر النيل بالقاهرة نتيجة لما شهدته البلاد من الأمطار بنهاية الأسبوع الماضى.

ووجهت المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

صرح بذلك المهندس محمد غريب أبو الرجال وكيل مدير الأشغال للإسماعيلية.
عكارة مياه ترعة الإسماعيلية يثير رعب المواطنين.. ومياه الشرب تكشف السبب
عكارة مياه ترعة الإسماعيلية يثير رعب المواطنين.. ومياه الشرب تكشف السبب
عكارة مياه ترعة الإسماعيلية يثير رعب المواطنين.. ومياه الشرب تكشف السبب
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