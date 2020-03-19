المرحلة المقبلة صعبة.. رئيس الوزراء الأردني يعلن قرارا جديدا

ألقى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ، كلمة اليوم الخميس، حول مستجدات الوضع في مواجهة فيروس كورونا.





وأعلن الرزاز، وفقًا لوكالة "عمون" عن أمر الدفاع المتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يمكن أن تكون أصعب.





وكانت السلطات الأردنية أعلنت، مساء أمس الأربعاء، إصابة مريض بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، بعد تعافيه.





ووفقًا لصحيفة "الغد" الأردنية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في الأردن الى 56 إصابة، بما فيها المصاب الذي اعلن عن شفائه.





وكان الأردن قد أعلن إغلاق جميع محافظات المملكة من جميع المنافذ، في إطار التدابير الطارئة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقررت القوات المسلحة الأردنية إغلاق العاصمة عمان وجميع المحافظات في المملكة الهاشمية، وحظر التنقل مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل جميع المحافظات إلا للضرورة القصوى، من السابعة صباحا والسابعة مساء باستثناء الأشخاص المصرح لهم من قبل الجهات المعنية المعروفة لدى الجيش والأجهزة الأمنية.