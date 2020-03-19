بـ قرار من الوزير | وقف ترخيص المزارع إلا بتعاقد مع طبيب بيطري

قال الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أصدر قرارا بعدم منح ترخيص مزارع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلا بتعاقد مع طبيب بيطري مقيد بالنقابة العامة.





وأضاف أن هذا القرار جاء بعد متابعة قوية وجادة من النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقيب العام ووزير الزراعة.



