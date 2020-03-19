AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ قرار من الوزير | وقف ترخيص المزارع إلا بتعاقد مع طبيب بيطري

الخميس 19/مارس/2020 - 04:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أصدر قرارا بعدم منح ترخيص مزارع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلا بتعاقد مع طبيب بيطري مقيد بالنقابة العامة.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد متابعة قوية وجادة من النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقيب العام ووزير الزراعة.

ووجه «العامري» الشكر إلى وزير الزراعة على تفهمه الامر وسرعة اتخاذ القرار، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير الذي تابع الملف خطوة بخطوة على الرغم من أنه ليس طبيب بيطري ولكنه ادرك أهمية هذا القرار جيدا.
بـ قرار من الوزير | وقف ترخيص المزارع إلا بتعاقد مع طبيب بيطري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة تدشن حملة مكثفة لترقيم وحصر الثروة الحيوانية

الزراعة والخدمة الوطنية ومصر الخير يعيدون الحياة لمشروع البتلو.. صور

الزراعة: إعادة تشغيل مزارع البتلو وتوفير فرص عمل لصغار المربين.. صور

قرار وزاري بضم نقيب البيطريين إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.. والعامري يعلق

لسد العجز.. برلماني يطالب بفتح باب التعيين للأطباء البيطريين الجدد

وزير الزراعة يبحث مع السفير النيوزيلندي تكثيف سبل التعاون بين البلدين

ترشيحاتنا

كورونا سينتهي تمامًا.. علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح

روسيا تسجل أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

سجادة لكل مصلٍ.. قرارات عاجلة للصلاة بمساجد الغربية.. تعرف عليها

الحبس والغرامة .. عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات والملاهي والأندية

شروط إنبي للتعاقد مع صالح جمعة بعد تجميده في الأهلي

إخلاء سبيل حسن نافعة وشادى الغزالى حرب وحازم عبد العظيم و 12 آخرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثوم والكورونا.. هل ينقل العدوى؟

نور قدري تعود للغناء بـ"تاج راسي" في جلسة تصوير جديدة

منعا لـ كورونا .. الداخلية تعقم مبانى أقسام الشرطة والسجون.. صور