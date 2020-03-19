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مرأة

تورم وغثيان .. اِعرف أعراض المرحلة الأخيرة من الفشل الكلوي

الخميس 19/مارس/2020 - 04:32 م
كلى
كلى
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آلاء حسن
تحدث المرحلة النهائية من الداء الكُلوي، التي يُطلق عليها أيضًا اسم المرحلة الأخيرة من المرض الكُلوي، عندما يصل مرض الكُلى المزمن الي الفقدان التدريجي لوظائف الكُلى وتصبح الكُليتان غير قادرتين على أداء وظيفتهما كما ينبغي لتلبية احتياجات الجسم.

ووفقا لموقع mayoclinic، ترشِّح كُليتاك النفايات والسوائل الزائدة من دمك، والتي تفرَز بعد ذلك في البول وعندما تفقد كُليتاك القدرة على التنقية، تتراكم مستويات خطيرة من السوائل، والشوارد، والفضلات داخل جسمك.

قد لا تعاني من أي علامات أو أعراض أثناء بداية إصابتك بمرض الكلى المزمن وكلما تقدم مرض الكلى المزمن ليصل إلى نهاية مرحلة مرض الكلى، اشتملت العلامات والأعراض على ما يلي:

- الغثيان
- القيء
- فقدان الشهية
- إرهاق وضعف
- مشكلات النوم
- التغييرات في كمية البول
- انخفاض الحدَّة العقلية
- انتفاض العضلات وتشنُّجها
- تورم القدم والكاحلين
- الحكة المتواصلة
- حدوث ألم في الصدر في حالة تراكم السوائل حول بطانة القلب
- الشعور بقِصَر النَّفَس في حالة تراكم السوائل في الرئتين
- ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب السيطرة عليه
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