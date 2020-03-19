AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. وفاة نجل نجم بيراميدز.. قرار جديد من الأهلي.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة

الخميس 19/مارس/2020 - 04:37 م
رجب بكار لاعب بيراميدز
رجب بكار لاعب بيراميدز
Advertisements
محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية ،والتي جاءت كالتالي :

وفاة نجل نجم بيراميدز

أعلن رجب بكار نجم فريق بيراميدز، وفاة نجله منذ قليل.


كشفت مصادر خاصة لـــ«صدى البلد» أن ملف التجديد للرباعي الكبار بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تم سحبه من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وتحويله لأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق.


هاجم محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، وذلك بسبب العقوبة الموقعة عليه بسبب ما قام به في مباراة السوبر المصري.


توفي المحاسب سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش، منذ قليل، إثر حادث سير أليم.


أكد أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبوله تحدي طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، وتكفله برعاية 30 أسرة لمدة ثلاثة أشهر.


كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة لفريق الأول بنادي إنبي، عن شروط الفريق البترولي لاستعادة صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تجميد اللاعب بالقلعة الحمراء.


يواجه الصربي لوكا يوفيتش، لاعب فريق ريال مديد، عقوبة السجن 12 عامًا، بسبب اختراقه العزل الصحي في صربيا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صالح جمعة يشن هجوما عنيفا على فايلر ويستشهد بـ سيد عبد الحفيظ

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

العين الحمراء .. عقوبات قاسية من اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

إيقاف عبد الحفيظ باطل.. خالد الغندور يدافع عن مدير الكرة بالأهلي ضد اتحاد الكرة

أخبار الرياضة | أزمة جديدة قبل مباراة الأهلي والمصري.. شوبير يهاجم مدحت العدل بعنف

أخبار نادي الزمالك.. التتويج بالسوبر المصري.. مرتضى يهاجم الجبلاية.. واتحاد الكرة يصدم الفريق

ترشيحاتنا

الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها

مرتضى هيضربه بالنار.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة بسبب عقوبة مباراة السوبر

روسيا تسجل أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة ترد

السعودية تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا

شاهد .. "العربية للتصنيع" تنتهي من تصليح سيارات أبطال الطقس السيئ بالتجمع الخامس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أعشاب مضادة لفيروس كورونا المستجد وتقوى جهاز المناعة

الثوم والكورونا.. هل ينقل العدوى؟

نور قدري تعود للغناء بـ"تاج راسي" في جلسة تصوير جديدة