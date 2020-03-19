أخبار الرياضة.. وفاة نجل نجم بيراميدز.. قرار جديد من الأهلي.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة
الخميس 19/مارس/2020 - 04:37 م
رجب بكار لاعب بيراميدز
وفاة نجل نجم بيراميدز
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية ،والتي جاءت كالتالي :
أعلن رجب بكار نجم فريق بيراميدز، وفاة نجله منذ قليل.
كشفت مصادر خاصة لـــ«صدى البلد» أن ملف التجديد للرباعي الكبار بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تم سحبه من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وتحويله لأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق.
هاجم محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، وذلك بسبب العقوبة الموقعة عليه بسبب ما قام به في مباراة السوبر المصري.
توفي المحاسب سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش، منذ قليل، إثر حادث سير أليم.
أكد أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبوله تحدي طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، وتكفله برعاية 30 أسرة لمدة ثلاثة أشهر.
كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة لفريق الأول بنادي إنبي، عن شروط الفريق البترولي لاستعادة صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تجميد اللاعب بالقلعة الحمراء.
يواجه الصربي لوكا يوفيتش، لاعب فريق ريال مديد، عقوبة السجن 12 عامًا، بسبب اختراقه العزل الصحي في صربيا.