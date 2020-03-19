أخبار الرياضة.. وفاة نجل نجم بيراميدز.. قرار جديد من الأهلي.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة

كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة لفريق الأول بنادي إنبي، عن شروط الفريق البترولي لاستعادة صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تجميد اللاعب بالقلعة الحمراء.









يواجه الصربي لوكا يوفيتش، لاعب فريق ريال مديد، عقوبة السجن 12 عامًا، بسبب اختراقه العزل الصحي في صربيا.

