بيتزا أحلى من المطاعم بطرق مختلفة



بيتزا سوسيس للشيف نيفين عباس





المقادير لتحضير بيتزا السوسيس







2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

¾ كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1ملعقة كبيرة سكر

1 علبه زبادى

ملح

قطع سوسيس



الطريقة:

يخلط الماء مع الخميرة والسكر مع قليل من الدقيق.

تقلب جيدا بواسطة ملعقة خشبية.يغطى الاناء وتترك لتخمر10دفائق



ثم يضاف الزيت والزبادى والملح وباقي كمية الدقيق، وتعجن باليد حتى تصبح ملمسها ناعم.

تفرد في صينية ثم توضع عجينة البيتزا. ثم تترك لتخمر10 دقائق ثم ترص المكونات وتوضع فى الفرن





بيتزا الجبن للشيف إلهام فتحى

المقادير ..

كوب دقيق

رشه ملح

1/2 معلقه صغيره سكر

1/2 معلقه صغيره بيكنج بودر

1/2 معلقه صغيره خميره جافه

حشوة الجبن .. موزاريلا وجبن شيدر والجبن الرومى

المكونات السائله:



1/2 كوب ماء دافىء او لبن



طريقة التحضير

تخلط المكونات الجافه ويضاف ليهم الماء ويترك تخمر او تفرد فى طاسه مدهونه زيت مباشره دون تخمير.

تخرم بشوكه وتدهن بالصلصه ويضاف لها اى حشو مع جبن موزاريلا.

توضع البيتزا على شعله صغيره ونار هاديه وممكن توضع تحتها شياطه وتغطى لمده 10 دقايق ثم تقدم.

