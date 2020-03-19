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محافظات

بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات

الخميس 19/مارس/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
 نفذت مديرية  امن بورسعيد اليوم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، حيث تم اتخاذ إجراءات وقائية طبية  برش وتعقيم السيارات بشوارع المحافظة ، تحت إشراف  العميد محمد بصلة ، مدير ادارة مرور بورسعيد  .

 و قام الأفراد و الجنود و الأمناء بمتابعه من ضباط الإدارة ، بحمله تطهير وتعقيم للسيارات و الميني باصات و سيارات ميكروباص و ذلك في مبادرة من مديرية امن بورسعيد للمساهمة في الحد من  أى تداعيات لانتشار فيروس كورونا المستجد أو أى عدوى تنتج من استخدام  المواطنين لوسائل المواصلات المختلف الحد من  انتقال الأمراض.
و قد نالت المبادرة اشادة المواطنين و وجهو الشكر للقائمين عليها. 

فيما ناشدت محافظة بورسعيد المواطنين ، بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التى تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
بعد تسجيل حالة كورونا.. تحرك عاجل من بورسعيد لحماية المواطنين في المواصلات
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