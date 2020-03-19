هنتعشى إيه النهارده.. سجق بالخضار دايت مع طبق السلطة الصحي

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم.





إليك طريقة عمل سجق بالخضار دايت مع طبق السلطة الخضراء الصحية ..





أولًا سجق بالخضار

مدة التحضير : 20 دقيقة

الكمية : يكفي لـ 3 أفراد





مكونات سجق بالخضار :

نصف كيلو سجق بلدي

3 ملاعق زيت نباتي

شرائح فلفل ألوان

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح وفلفل اسود

نصف كوب ماء

شرائح بصل





طريقة عمل سجق بالخضار :

ضعي مقلاة على النار وضعي الزيت

ضيفي شرائح البصل والفلفل الملون وشوحيهم في الزيت

ضيفي قطع السجق واستمري في التقليب

في وعاء اخلطي نصف كوب ماء مع 2 ملعقة صلصة طماطم وذوبيهم جيدا

اسكبي خليط الصلصة على السجق والخضروات

ضيفي الملح والفلفل

غطيه واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق .





قدمي السجق ساخنًا مع نوع الخبز الذي تفضلينه مع طبق السلطة الخضراء الصحية التي تقوي جهاز المناعة .