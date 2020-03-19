AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنتعشى إيه النهارده.. سجق بالخضار دايت مع طبق السلطة الصحي

الخميس 19/مارس/2020 - 07:00 م
سجق بالخضار
سجق بالخضار
Advertisements
رشا عوني
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم. 

إليك طريقة عمل سجق بالخضار دايت مع طبق السلطة الخضراء الصحية .. 

أولًا سجق بالخضار 
مدة التحضير : 20 دقيقة
الكمية : يكفي لـ 3 أفراد 

مكونات سجق بالخضار :
نصف كيلو سجق بلدي
3 ملاعق زيت نباتي
شرائح فلفل ألوان
2 ملعقة صلصة طماطم
ملح وفلفل اسود 
نصف كوب ماء
شرائح بصل

طريقة عمل سجق بالخضار : 
ضعي مقلاة على النار وضعي الزيت
ضيفي شرائح البصل والفلفل الملون وشوحيهم في الزيت
ضيفي قطع السجق واستمري في التقليب
في وعاء اخلطي نصف كوب ماء مع 2 ملعقة صلصة طماطم وذوبيهم جيدا
اسكبي خليط الصلصة على السجق والخضروات
ضيفي الملح والفلفل
غطيه واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق . 

قدمي السجق ساخنًا مع نوع الخبز الذي تفضلينه مع طبق السلطة الخضراء الصحية  التي تقوي جهاز المناعة . 
هنتعشى إيه النهارده.. سجق بالخضار دايت مع طبق السلطة الصحي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة .. مكرونة فوسيلي بطريقة البيتزا مع سلطة الكول سلو

هنفطر إيه.. فول وبيض بمذاق لن تصدقيه

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا

هنتعشى إيه النهاردة.. بانية ومكرونة فرنسية والحلو كب كيك بالشيكولاتة

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا تونة وفطائر الجبنة والزعتر وبطاطس مشوية بالأعشاب

ترشيحاتنا

أول رد من البرلمان على مي الخرسيتى صاحبة فيديو كورونا

لم يعد لدينا حل.. قصة صورة الطبيب الإيطالي الباكي المتداولة

رسميًا.. الكويت تمدّد تعليق الدراسة 4 أشهر لمواجهة فيروس كورونا

افحص نفسك قبل كورونا.. 5 علامات تدل على ضعف جهازك المناعي

بالأرقام.. الصحة العالمية: مستوى فيروس كورونا مرتفع جدا

ثالث يوم في الحجر.. سائحة تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا.. ماذا قالت عن مصر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهارده.. سجق بالخضار دايت مع طبق السلطة الصحي

نتائج مبشرة.. تعرف على المضاد الشافي من فيروس كورونا

حقيقة أم شائعة.. كيف يشفى مريض كورونا بـ علاج الملاريا ؟