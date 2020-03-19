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محافظات

لجنة من الأزهر الشريف لحصر متضرري السيول بجنوب سيناء

الخميس 19/مارس/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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ايمن محمد
أوفد الأزهر الشريف بالتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  لجنة لاعداد الفحص وحصر الأسر المتضررة من السيول علي مستوي عدد من مدن المحافظة وهم طاهر مجدي نائب مدير إدارة البحث الاجتماعي ، وهاني محمد عيسي و محمد علي الطويل، ومصطفي علاء الدين   باحثيين  اجتماعيين. 
  
والتقى  المحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء الشيخ عمرو مصطفي يونس رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بجنوب سيناء ، ومضر عبد السميع نوار مدير عام المنطقة الأزهرية.

وتأتي أعمال اللجنة في إطار تكليف الدكتور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب للواء عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات بتشكيل لجنة لإعداد وفحص وحصر الأسر المتضررة من السيول بجنوب سيناء وبدأ العمل في مدن المحافظة بقرية ابوصويرة براس سدر وقريه الوادي بطور سيناء ومدينة ابوزنيمه وابورديس ونويبع.

يشار إلى أن اللجنة تعمل اعتبارا من الاثنين الماضي في الحصر وستقوم بتوفير الأجهزة الكهربائية المنزلية المختلفة ومنها الثلاجات والغسالات والبوتاجازات  بجانب الأثاث  حسب عدد أفراد كل أسرة وأعلنت اللجنة أنه فور الانتهاء من إعداد الحصر اللازم للأسر المتضررة من السيول سيتم شراء الأجهزة والأثاث وتسليهم للمستحقين كمساعدة من بيت الزكاة والصدقات.
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