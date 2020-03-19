عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره: يا رب أنت الشافي

وجه الفنان عاصي الحلاني رسالة إلى جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " عن طريق نشر صورة له من كليبه الأخير.

وعلق على الصورة: "قولوا_الله‬⁩ وتوكلوا ‏اللي بسمي بربه لا يخاف ‏كيف بيعطي لا تسألوا ‏هادر نهر الخير ان طاف..! ‏يا رب انت الشافي المعافي ‏اشفي كل من يعاني من الم ‏او مرض وابعد عنا كل مكروه".

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني أعلن إلغاء حفلته القادمة بمصر بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء الحفلات والتجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وغرد عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" قائلا: "‏بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٠ في مصر، والذي يتضمن تعليق جميع الفعاليات المتضمنة تجمعات بين المواطنين أو تلك التي تضمن انتقال المواطنين بين محافظة وأخرى".



