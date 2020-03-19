AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره: يا رب أنت الشافي

الخميس 19/مارس/2020 - 05:27 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
Advertisements
شيرى نبيل
وجه الفنان عاصي الحلاني رسالة إلى جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " عن طريق نشر صورة له من كليبه الأخير.

وعلق على الصورة: "قولوا_الله‬⁩ وتوكلوا ‏اللي بسمي بربه لا يخاف ‏كيف بيعطي لا تسألوا ‏هادر نهر الخير ان طاف..! ‏يا رب انت الشافي المعافي ‏اشفي كل من يعاني من الم ‏او مرض وابعد عنا كل مكروه".

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني أعلن إلغاء حفلته القادمة بمصر بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء الحفلات والتجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وغرد عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" قائلا: "‏بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٠ في مصر، والذي يتضمن تعليق جميع الفعاليات المتضمنة تجمعات بين المواطنين أو تلك التي تضمن انتقال المواطنين بين محافظة وأخرى". 

وتابع الحلاني قائلا: " تقرر الحفل المقرر في سهل حشيش الغردقة يوم ٢٦ إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أحسن أحسنت إليه.. حكمة عاصي الحلاني لجمهوره

شاهد.. عاصي الحلاني بصحبة زوجته في باريس

عاصي الحلاني يؤجل حفله بمصر خوفا من كورونا.. شاهد

بسبب كورونا.. مهرجان الأقصر يلغي فعالياته.. عاصى الحلانى يؤجل حفله في الغردقة .. وملتقى أولادنا يرجئ دورته الرابعة

بعد إلغاء حفله بالغردقة.. رسالة غامضة من عاصى الحلانى

ترشيحاتنا

مرتضى هيضربه بالنار.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة بسبب عقوبة مباراة السوبر

بعد 3 أسابيع.. شيكابالا يفجر مفاجأة عن سبب انسحاب الزمالك من القمة

إجراءات جديدة من محافظة القاهرة لمحاربة تفشي عدوى كورونا

بسبب كورونا.. محمد رمضان يستفز جمهوره.. تفاصيل

اعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

تطور جديد بشأن فيروس كورونا.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. بريطانية تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 105 في مكان غير متوقع

نظام غذائي سليم لـ تقوية المناعة ضد فيروس الكورونا

افحص نفسك قبل كورونا.. 5 علامات تدل على ضعف جهازك المناعي