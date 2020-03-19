أهم الأخبار: الحكومة تحسم مصير استكمال الدراسة.. الجيش الإيطالي ينقل جثث كورونا فى مشهد محزن

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبر المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





الوزراء: غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء لـ 6 صباحا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس..للمزيد اضغط هنا

مشهد محزن ومخيف.. شاحنات الجيش الإيطالي تنقل جثث ضحايا كورونا لحرقها .. فيديو

أطل الإيطاليون مساء الأربعاء على مشهد حزين رأوا فيه شاحنات للجيش الإيطالي..للمزيد اضغط هنا





أمين البرلمان: رئيس المجلس يملك صلاحية تعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة





أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم..للمزيد اضغط هنا

هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة ترد





نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول..للمزيد اضغط هنا





النقل: استمرار الإجراءات الاحترازية بالسكة الحديد والمترو والموانئ ضد كورونا..صور







واصلت كافة قطاعات وهيئات وزارة النقل تنفيذ توجيهات المهندس كامل الوزير..للمزيد اضغط هنا



صحتك بالدنيا.. 6 أعراض لـ فيروس كورونا و9 طرق للوقاية

يعد فيروس كورونا المستجد مصطلحًا شائعًا لمجموعة من الفيروسات..للمزيد اضغط هنا

منعا لـ كورونا .. الداخلية تعقم مبانى أقسام الشرطة والسجون.. صور



قامت وزارة الداخلية بتنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها..للمزيد اضغط هنا

كارثة موقوتة.. احذري هذه الأدوية كارثة تفاقم عدوى فيروس كورونا

هناك الكثير من الطرق التي يتبعها الأشخاص دون النظر إلى صحتها لخوفها من الإصابة..للمزيد اضغط هنا







