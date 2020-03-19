قرار جديد بشأن السياحة الإماراتية للحد من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

وجهت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي - جميع الشركات السياحية الداخلية والمطاعم العائمة بإيقاف جميع الخدمات الصحراوية والبحرية بما في ذلك المخيمات البرية (سفاري) والرحلات السياحية البحرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها بشكل مؤقت.

يأتي ذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).





وأفادت الدائرة في بيان صحفي لها حرصًا على السلامة العامة وصحة المقيمين والزوار والعاملين على هذه المرافق، سيتم تطبيق القرار بشكل فوري وحتى إشعار آخر.





وأضافت الدائرة في بيانها قائلة: على أن يتم تفتيش هذه المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.



