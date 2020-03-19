بسبب كورونا.. إغلاق مطار بيروت الدولي.. فيديو





وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية المحلية، أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني لمنع انتشار الفيروس القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أوخر سبتمبر الماضي.





ولا يشمل هذا القرار الطائرات العسكرية، طائرات الإسعاف الجوي، طائرات الشحن، الطائرات التي تنقل كلا من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، قوات اليونيفيل والأشخاص العاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر النفطي في البلوك رقم 4

أذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها اغلاق مطار بيروت_ رفيق الحريري الدولي أمام حركة الملاحة الجوية، في خطوة اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن بلغ عدد المصابين 149 حالة ووفاة 4 أشخاص.