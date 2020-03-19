AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب كورونا.. إغلاق مطار بيروت الدولي.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 05:12 م
مطار بيروت الدولي
مطار بيروت الدولي
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها اغلاق مطار بيروت_ رفيق الحريري الدولي أمام حركة الملاحة الجوية، في خطوة اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن بلغ عدد المصابين 149 حالة ووفاة 4 أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية المحلية، أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني لمنع انتشار الفيروس القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أوخر سبتمبر الماضي.

ولا يشمل هذا القرار الطائرات العسكرية، طائرات الإسعاف الجوي، طائرات الشحن، الطائرات التي تنقل كلا من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، قوات اليونيفيل والأشخاص العاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر النفطي في البلوك رقم 4
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحريري يحذر: بيروت لن تكون ساحة للمرتزقة

بعد انتشار كورونا.. روسيا تنقل مواطنيها من الصين بطائرات عسكرية

لبنان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان

لبنان يتوقف عن استقبال القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس كورونا

بسبب كورونا.. سفارة السعودية ببيروت تدعو مواطنيها إلى تأجيل السفر للبنان

ترشيحاتنا

تطور جديد بشأن فيروس كورونا.. تعرف عليه

وزير الأوقاف يصدر قرارات جديدة بشأن صلاة الجمعة غدًا.. تعرف عليها

مفاجأة على الهواء في اتصال مذيع كويتي بطبيب لمعرفة الوقاية من كورونا..شاهد

أخبار الرياضة.. وفاة نجل نجم بيراميدز.. قرار جديد من الأهلي.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة

الأسواق العشوائية تتحدى كورونا.. تفاصيل

بسبب كورونا.. محمد رمضان يستفز جمهوره.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. بريطانية تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 105 في مكان غير متوقع

نظام غذائي سليم لـ تقوية المناعة ضد فيروس الكورونا

افحص نفسك قبل كورونا.. 5 علامات تدل على ضعف جهازك المناعي