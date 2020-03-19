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رياضة

نجم الإسماعيلي السابق: حياة المصريين على المحك

الخميس 19/مارس/2020 - 05:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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يسرى غازى
طالب أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه ضرورة عدم الظهور فى التجمعات البشرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
قال أسامة خليل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": ايراني يموت كل 10 دقائق؟ أمريكا تخسر مكاسب 3 سنوات بورصتها؟ كورونا تقتل الصحة والمال؟ لتخرج ايطاليا تضرعا إلى السماء للانقاذ بعد أن فشلت حلول الانسان؟ تجمعاتنا عدونا الأول وحياتنا جميعا على المحك.


كان اتحاد الكرة أعلن فى بيان عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما.

وجاء البيان على النحو التالي.. 

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

نجم الإسماعيلي السابق: حياة المصريين على المحك
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