نجم الإسماعيلي السابق: حياة المصريين على المحك

طالب أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه ضرورة عدم الظهور فى التجمعات البشرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كان اتحاد الكرة أعلن فى بيان عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما.
وجاء البيان على النحو التالي..
بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.