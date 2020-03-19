AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. سيول جارفة تضرب السعودية

الخميس 19/مارس/2020 - 05:22 م
سيول في السعودية
سيول في السعودية
Advertisements
محمود نوفل
شهدت منطقة جازان السعودية، اليوم، أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، نتج عنها جريان السيول بكثافة.

وشهدت محافظات شرق منطقة جازان أمطارًا في مرتفعات الداير وهروب والريث والعارضة، ونتج عنها جريان عدد من الشعاب والسيول الجارفة؛ من بينها أودية: شهدان وجورى وعدد من الأودية في محافظة العارضة وهروب.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البرد يتخلّلها نشاط الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها، من اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء، وخاصة عند التدني مدى الرؤية.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأقوى منذ 24 عاما.. أمطار وسيول تضرب الإمارات.. صور

الدفاع المدني يحذر السعوديين من الإقتراب من هذه المناطق..تفاصيل

طقس السعودية.. أمطار رعدية على مكة تستمر حتى 9 مساء

الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين لهذا السبب

الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين من هذا الأمر

ترشيحاتنا

5 خطوات بسيطة للوقاية من كورونا في المنزل

السعودية تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا

بحثا سد النهضة وأزمة ليبيا .. السيسى لـ ميركل: نتضامن مع حكومة وشعب ألمانيا إزاء أزمة كورونا

الأطباء توضح كيفية صناعة المطهرات المنزلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الأسواق العشوائية تتحدى كورونا.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. وفاة نجل نجم بيراميدز.. قرار جديد من الأهلي.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. بريطانية تصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 105 في مكان غير متوقع

نظام غذائي سليم لـ تقوية المناعة ضد فيروس الكورونا

افحص نفسك قبل كورونا.. 5 علامات تدل على ضعف جهازك المناعي