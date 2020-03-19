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فن

كليب وردة البيت يجمع طارق الشيخ وعزيز الشافعي

الخميس 19/مارس/2020 - 06:09 م
طارق الشيخ
طارق الشيخ
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نبيل العدوى
يستعد نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ، لطرح أحد كليبات أغانيه خلال أيام بعنوان "وردة البيت" كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، ومن إخراج محمد القاضى.

وأكد المنتج مصطفى السويفى – MS برودكشن – أن أغنية "وردة البيت" هى عودة جادة للأغنية الشعبية الأصيلة، وتدور فكرتها فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيز عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها كل إنسان.

وتشهد الأغنية التعاون الأول بين طارق الشيخ وعزيز الشافعى، وأيضا التعاون الأول بين الشيخ والمخرج محمد القاضى. الكليب تم تصويره فى ستوديو مصر واستغرق يوما كاملا.

ويعتبر الكليب شكلا جديدا ومختلفا سيظهر به طارق الشيخ، ومن المتوقع أن يحقق النجاح وأن ينال إعجاب الكثيرين.
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