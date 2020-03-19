أعضاء اقتصادية النواب يطالبون الحكومة بخطة عاجلة لإنقاذ البورصة

طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة عاجلة لتصحيح الأوضاع فى البورصة ومعالجة الوضع الحالى بسبب أزمة فيروس كورنا وأثرها على البورصة علاوة على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.





وأكد الدكتور محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية ان الخطة يجب أن تشمل إجراءات عاجلة ومنها خفض ساعات التداول خاصة بعد أن خسرت البورصة خلال الأيام الماضية نحو 80 مليار جنيه.





ودعا محمود الصعيدي عضو اللجنة، إلى تعديل نسب الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها عملا بما تم فى العديد من بورصات العالم.



