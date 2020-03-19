AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أعضاء اقتصادية النواب يطالبون الحكومة بخطة عاجلة لإنقاذ البورصة

الخميس 19/مارس/2020 - 06:03 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
محمود فايد
طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة عاجلة لتصحيح الأوضاع فى البورصة ومعالجة الوضع الحالى بسبب أزمة فيروس كورنا وأثرها على البورصة علاوة على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وأكد الدكتور محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية ان الخطة يجب أن تشمل إجراءات عاجلة ومنها خفض ساعات التداول خاصة بعد أن خسرت البورصة خلال الأيام الماضية نحو 80 مليار جنيه.

ودعا محمود الصعيدي عضو اللجنة، إلى تعديل نسب الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها عملا بما تم فى العديد من بورصات العالم.

وطالب طارق سعيد حسانين عضو اللجنة بتقديم حوافز لجذب المستثمرين، موجها الشكر للصناديق المصرية الحكومية التى دخلت اليوم للشراء داخل البورصة مما جعل اللون الأخضر يظهر على شاشات التداول بعدما ان كان اللون الأحمر هو الظاهر خلال الأيام الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر لـ 45.456 مليار دولار.. نواب: يرجع إلى تحسن قطاع السياحة.. نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

تذبذب المعدن الأصفر بسبب فيروس كورونا .. نواب: اضطراب أسعار الذهب بعد تحقيق بورصات العالم لخسائر كبيرة.. و10% ارتفاعا خلال 4 أيام

بسبب كورونا.. توقعات بتغير حاد في أسعار الذهب عالميا غدا

بورصات الخليج تنتعش والسعودية السبب .. اعرف تفاصيل

اقتصاد العالم ينهار.. هبوط عنيف لأسواق المال العالمية.. والبورصة الأمريكية تسجل أكبر تراجع

بسبب كورونا.. جهود الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والاقتصاد في ميزان البرلمان.. نواب: لابد من تكامل الأدوار لدفع عجلة النشاط وتقليل فرص الركود

ترشيحاتنا

النتيجة سلبية.. كيف استقبل أهالي الدقهلية فتاة كورونا.. شاهد

بعد 3 أسابيع.. شيكابالا يفجر مفاجأة عن سبب انسحاب الزمالك من القمة

شروط إنبي للتعاقد مع صالح جمعة بعد تجميده في الأهلي

سجلت أول حالة إصابة.. فيروس كورونا يضرب من جديد دولة أفريقية

بعد إصابتها بـ كورونا.. أحلام تعتذر لـ هند البحرينية

من فتى الشاشة لـ عاشق القرآن.. 7 محطات في حياة شكري سرحان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم شائعة.. كيف يشفى مريض كورونا بـ علاج الملاريا ؟

اكتشاف إصابة طفل عمره 6 أعوام بفيروس كورونا في أستراليا.. تفاصيل

توقف عنها فورًا.. 7 عادات يومية تهدد حياتك بالإصابة بـ كورونا