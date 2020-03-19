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مرأة

بعد تعليق الدراسة.. أطفال فريق عندي حلم يقدمون فيديوهات للتوعية بـ كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 06:01 م
فريق عندي حلم
فريق عندي حلم
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رشا عوني
في ظل حالة الذعر التي يعيشها الشعب المصري بعد تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الحالات الحاملة للفيروس، وتبع ذلك قرار بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، قام أطفال فريق " عندي حلم" للفنون بتسجيل مجموعة من الفيديوهات التي تحمل إرشادات وتوعية المجتمع من فيروس كورونا وذلك بعد تعليق الدراسة . 

وقام الأطفال بتسجيل هذه الفيديوهات من منازلهم بتوجيه من مدرب الفريق المخرج إبراهيم الشيخ، وحاول الأطفال المشاركة ولو بشيء بسيط في حملة التوعية والوقاية ضد فيروس كورونا الذي تفشى في العالم كله . 

ويهدف هؤلاء الأطفال لتوعية صغار السن ممن مثلهم من خطورة فيروس كورونا وأعراضه، وكيفية العناية بالنظافة الشخصية لمقاومة فيروس كورونا خاصة وأن الأطفال في هذا السن لا يكونوا على دراية كاملة بهذه التفاصيل التي قد تعرضهم لأي ميكروب أو فيروس. 

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