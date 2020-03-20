هل يجوز أداء صلاة الجمعة بالكمامة خوفا من العدوى .. اقرأ رأي الشرع

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إن الصلاة بصفة عامة سواء كانت الجمعة او الفروض الخمسة بالكمامة على الوجه في ظل هذه الظروف الطارئة جائز شرعا ولا حرج في ذلك بشرط ان تكون طاهرة وخالية من النجاسات او من أي شيء يعلق بها قد ينجسها .





وأضاف الأطرش لـ "صدى البلد " ردا على سؤال يقول : " هل يجوز أداء صلاة الجمعة بالكمامة خوفا من العدوى "؟ . قائلا: الإسلام دين يسر وليس عسر كما ان غاية الشريعة الإسلامية هي الحفاظ على النفس البشرية من الهلاك ، وبالتالي إذا كان عدم ارتداء الكمامة سيتسبب لك في انتقال الوباء والأمراض المهلكة فلابد من ارتدائها .





وأوضح الأطرش أنه يجوز للمسلم إذا كان خائفا او نصحه الطبيب بعدم الاختلاط بسبب شدة الفيروس وسرعة انتقاله ان يصلي بالمنزل ويفضل ان يصلي بأسرته جماعة ليحصل على ثواب الجماعة .





وتابع : كما يجوز للمسلم حال تفشي المرض ان يصلي الجمعة ظهرا بالمنزل ولا حرج في ذلك لافتا الى ان هناك أعذار أخرى كثيرة تبيح للمسلم ترك الجماعة والجمعة ، والصلاة بالمنزل .





حكم الصلاة بالكمامة





وضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة. أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.





وأضافت: قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر.









وأكمل مجمع البحوث الإسلامية : وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها. ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة . قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقًا. والصلاة صحيحة.





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