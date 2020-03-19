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أخبار البلد

القوى العاملة تخصص رقم تليفون لاستفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس أب

الخميس 19/مارس/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أوضحت وزارة القوى العاملة، أنه تم تخصيص  رقم  تليفون (01212201303 ) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين .


وقالت الوزارة : إن من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة ، وغير المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة www.manpower.gov.eg  .


وتحذر الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة " الواتس اب ".

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