القوى العاملة تخصص رقم تليفون لاستفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس أب

أوضحت وزارة القوى العاملة، أنه تم تخصيص رقم تليفون (01212201303 ) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين .





وقالت الوزارة : إن من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة ، وغير المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة www.manpower.gov.eg .





وتحذر الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة " الواتس اب ".