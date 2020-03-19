القوى العاملة تخصص رقم تليفون لاستفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس أب

أوضحت وزارة القوى العاملة، أنه تم تخصيص رقم تليفون (01212201303 ) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين .
وقالت الوزارة : إن من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير
المنتظمة ، وغير المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل
من خلال الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة www.manpower.gov.eg .
وتحذر الوزارة جموع المواطنين من الانسياق
وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح
لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة " الواتس
اب ".