9 قرارات لمواجهة فيروس كورونا بأسوان .. تعرف عليها

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحقيق المواجهة الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، .يستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية أبرز ٩ قرارات ة للمحافظ أسوان ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية فى هذا الشأن.
1-غلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمولات التجارية.
2- غلق ما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة .
3- تنفيذ هذه القرارات إبتداءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين .
4- يسرى هذا القرار حتى يوم 31 من مارس الجارى ، فيما لا يسرى القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الإستهلاكية .
5- توافر كافة السلع والمواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة داخل هذه المنافذ ، مع إستقرار الأسعار بشكل ثابت .
6- غلق قاعات الأفراح ودور المناسبات والجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية .
7- غلق دور السينما والمسارح والملاهى ، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية .