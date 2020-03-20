AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

9 قرارات لمواجهة فيروس كورونا بأسوان .. تعرف عليها

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:09 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا بأسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحقيق المواجهة الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، .يستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية أبرز ٩ قرارات ة للمحافظ أسوان ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية فى هذا الشأن.

1-غلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمولات التجارية.

2- غلق ما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة .

3- تنفيذ هذه القرارات إبتداءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين .

4- يسرى هذا القرار حتى يوم 31 من مارس الجارى ، فيما لا يسرى القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الإستهلاكية .

5- توافر كافة السلع والمواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة داخل هذه المنافذ ، مع إستقرار الأسعار بشكل ثابت .

6- غلق قاعات الأفراح ودور المناسبات والجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية  .

7-  غلق دور السينما والمسارح والملاهى ، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية .

 

8- محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات، وخاصة فى أسواق اليوم الواحد والتى تتيح الإختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين.

٩- أشرف عطية يوجه مديرية الصحة بإستكمال تنفيذ حملات مكثفة لتطهير وتعقيم الدواوين الحكومية والمديريات الخدمية والهيئات القضائية والشرطية ، بالإضافة إلى الإستمرار فى تطهير الفنادق والبازارات والأسواق والمقاهى ودور العبادة .

واقرأ أيضًا:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. مراجعة الاشتراطات الصحية لقاعات الافراح وصالات الجيم في أسوان

لمواجهة فيروس كورونا.. الحد من التجمعات بأسواق اليوم الواحد بأسوان

غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات بالدقهلية من الـ 7 مساء

الحبس والغرامة .. عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات والملاهي والأندية

غلق أماكن تجمعات المواطنين السابعة مساء في أسوان

محافظ القاهرة يتابع قرارات غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات

ترشيحاتنا

تنصف الأهلي وتصدم الزمالك.. الاستئناف تخفف عقوبة كهربا وترفض التماس شيكابالا وتؤيد عقوبات القمة

رسميا .. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من غدٍ الجمعة

مد فترة تعليق الدراسة بالجامعات.. وزير التعليم العالي يرد.. فيديو

مراسل أحمد موسى ينفعل على الهواء في المنصورة.. ويرتدي كمامة لهذا السبب.. فيديو

حقيقة ظهور الشمس حمراء في السعودية.. تفاصيل

فيروس كورونا لا يصيب الأطفال .. اعرف السبب

AdvertisementS

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

بث مباشر .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة وموقف الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة