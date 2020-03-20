9 قرارات لمواجهة فيروس كورونا بأسوان .. تعرف عليها

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحقيق المواجهة الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، .يستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية أبرز ٩ قرارات ة للمحافظ أسوان ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية فى هذا الشأن.

1-غلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمولات التجارية.

2- غلق ما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة .

3- تنفيذ هذه القرارات إبتداءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين .

4- يسرى هذا القرار حتى يوم 31 من مارس الجارى ، فيما لا يسرى القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الإستهلاكية .

5- توافر كافة السلع والمواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة داخل هذه المنافذ ، مع إستقرار الأسعار بشكل ثابت .

6- غلق قاعات الأفراح ودور المناسبات والجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية .

7- غلق دور السينما والمسارح والملاهى ، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية .

8- محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات، وخاصة فى أسواق اليوم الواحد والتى تتيح الإختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين.





٩- أشرف عطية يوجه مديرية الصحة بإستكمال تنفيذ حملات مكثفة لتطهير وتعقيم الدواوين الحكومية والمديريات الخدمية والهيئات القضائية والشرطية ، بالإضافة إلى الإستمرار فى تطهير الفنادق والبازارات والأسواق والمقاهى ودور العبادة .





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