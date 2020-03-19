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برلمان

نائب زفتى للمخالفين: لو مش خايف على نفسك خاف على أهلك

الخميس 19/مارس/2020 - 06:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريده محمد
وجه سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية رسالة إلى المواطنين الذين يتحايلون على قرارات الحكومة، سواء بإقامة الأسواق ليلا بعد منعها، أو تناول الشيشة في المقاهي بطريقة ملتوية، أو أي ممارسات تساعد على انتشار فيروس كورونا بالتدبر والتفكير في عاقبة تلك الأفعال وخطرها عليهم أولا وعلى ذويهم ثانيا. 

وقال الجورهري: "لو حضراتكم مش خايفين على نفسكم خافوا على أولادكم خافوا على كبار السن خافوا على أصحاب الأمراض المزمنة، قرارات الحكومة لحمايتكم وليس ضدكم حتى تتحايلوا عليها". 

وأضاف الجوهري أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات قوية وحاسمة للحد من انتشار الفيروس في هذه اللحظة الحاسمة للسيطرة على الفيروس، حرصا على سلامة المصريين وذويهم. 

وأكد الجوهري أن هناك دورا مجتمعيا على كل فرد من أفراد المجتمع، أبسطه أن يتخذ الفرد إجراءات الوقاية الفردية وأن يلتزم بالتعليمات التي تصدرها الجهات المتخصصة وأن يحاول الحد من تحركاته، وألا يقوم بأي أفعال قد تضر أهله وأبناء منطقته أو قريته أو مصر بشكل عام.
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