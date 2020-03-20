شاهد.. آراء المواطنين حول القرار وكيفية التزامهم المنزل

أثار انتشار فيروس كورونا المستجد -أو وفق التسمية الجديدة "كوفيد 19" حالةً من الرعب والفزع حول العالم، بعد أن اجتاح ما يقرب من 30 بلدًا ومنطقة في قارات مختلفة، وتخطت حالات الإصابة به 45 ألف شخص، مات من بينهم أكثر من 1000 فرد (حتى نشر التقرير)، معظمهم في الصين، التي اندلع فيها المرض نهاية ديسمبر الماضي.





وحتى اللحظة، لا يزال العالم عاجزًا عن التوصل إلى لقاح أو عقار فعّال للوقاية أو العلاج منه، لذا تبقى التوصيات وتدابير التحكم في انتشار العدوى الملاذ الوحيد والآمن حتى الآن لمنع انتشار عدوى فيروس "كوفيد 19





لذلك اتخذت بعض الدول العربية والأوروبية بعض الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار عدوى هذا المرض من ضمنها منع التجمهر وتعطيل الدراسة فترة انتشار هذا المرض.





وكان قد أصدر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.





لذلك رصدت عدسة صدى البلد آراء المواطنين حول القرار وكيفية التزامهم المنزل.









قال أحمد حسين أن قرار مجلس الوزراء سليم بشكل كبير وجاء فى وقته المناسب وأن الدولة قادرة على التغلب على الفيروس بهذه القرارات السريعة أما عن سبب التزاحم فى الشوارع والمولات فقال أن المصريين لديهم طبع سيئ وعليهم الإلتزام بالتعليمات.





وأضافت نهلة أسامة أن القرار كان يجب اتخاذه منذ شهر بعد العلم بوجود حالات فى مصر ولذلك فإنها خطوة إيجابية وتدخل يجب علينا الإخضاع له للحفاظ على سلامتنا جميعًا وقالت أن الحكومة يجب أن تقاضى من يستهينوا بالمرض لأنهم لا يعرضوا حياتهم فقط للخطر.





"على الدولة أن تلزمهم دفع غرامات أو قفل المقاهى تمامًا" هكذا قال محمد خيري الذى أعترض على طريقة تعامل بعض المواطنين الغير ملتزمين بقرارات الدولة وخصيصًا فى هذه الفترة العصبية التى يجب أن تدار بالشكل المناسب، كما كان له رأى أخر فى الأسباب التى تجعل المواطنين ينزلوا إلى الشوارع حيث قال أنهم يقصدون أشغالهم ومصالحهم فهذا هو السبب الوحيد المبرر لنزولهم.



