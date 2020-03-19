تعليق فعاليات موسم جدة بسبب كورونا

أعلن الحساب الرسمي لموسم جدة، اليوم الخميس، إلغاء فعاليات الموسم لهذا العام، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد 19-COVlD ، وحرصا على سلامة الجميع.





وأكدت إدارة موسم جدة، أنها اتخذت هذا القرار وهي مؤمنة بضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.





ويشار الي ان المملكة العربية السعودية اتخذت منذ أزمة كورونا العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار الوباء بين أبناء الشعب السعودي ومنها تعليق موسم العمرة والرحلات الجوية مع عدد من دول العالم وغيرها من الإجراءات القوية.