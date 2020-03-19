بلاكوينيل .. ترامب: وافقنا على استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تمت الموافقة على استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا.





وقال إن عملية إيجاد علاج لفيروس #كورونا قد تستغرق وقتًا طويلًا. وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد قمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة.





وتابع ترامب: "سنقوم بتأمين مواطنينا من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا". وأشار إلى أن البعض درس تأثير بلاكوينيل وهو عقار لعلاج الملاريا والروماتيزم وأثبت فعاليته في الحد من تأثير الفيروس وسنعمل على إنتاجه بشكل كبير.



ومن جانب آخر، أوضح أن أولوية إدارته حاليًا استعادة المساجين في الخارج، وذلك مع تفشي كورونا في العالم.





كما أعلن ترامب الإفراج عن العميل اللبناني السابق، عامر فاخوري، المحتجز في بيروت.