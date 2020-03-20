9 قرارات من بني سويف لمواجهة أزمة كورونا ..تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم عدة قرارات هامة للحفاظ علي صحة المواطنين والحد من التعرض لـ فيروس كورونا .
. حملات موسعة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمراكز ومدن بني سويف
. يخفض ساعات عمل السيدات في المحافظة
. تشكيل لجنة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا
. تخفيض عدد العاملين بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية
. قرارات عاجلة بخصوص المحال العامة والمقاهي والكافيهات
. منعا لنشر الشائعات.. محافظ بني سويف يشدد على أهمية عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية
. تخصيص أرقام للإبلاغ عن الاشتباه في حالة الإصابة بكورونا
. باستثناء المخابز والصيدليات.. غلق المحال العامة والأندية الرياضية والشعبية
من بين تلك الإجراءات غلق السناتر التعليمية وإغلاق المحال التجارية كما تم تدشين قناة تعليمية لطلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية وغيرها من القرارات ومنها:
. حملات موسعة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمراكز ومدن بني سويف
. يخفض ساعات عمل السيدات في المحافظة
. تشكيل لجنة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا
. تخفيض عدد العاملين بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية
. قرارات عاجلة بخصوص المحال العامة والمقاهي والكافيهات
. منعا لنشر الشائعات.. محافظ بني سويف يشدد على أهمية عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية
. تخصيص أرقام للإبلاغ عن الاشتباه في حالة الإصابة بكورونا
. تدشين قناة تعليمية على يوتيوب لطلاب ابتدائي واعدادي
. باستثناء المخابز والصيدليات.. غلق المحال العامة والأندية الرياضية والشعبية