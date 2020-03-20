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محافظات

9 قرارات من بني سويف لمواجهة أزمة كورونا ..تعرف عليها

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:06 ص
9 قرارات من بني سويف
9 قرارات من بني سويف لمواجهة أزمة كورونا | تعرف عليها
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محمد عبد الحليم
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم عدة قرارات هامة للحفاظ علي صحة المواطنين والحد من التعرض لـ فيروس كورونا .


من بين تلك الإجراءات  غلق السناتر التعليمية وإغلاق المحال التجارية كما تم تدشين قناة تعليمية لطلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية وغيرها من القرارات ومنها:


.  حملات موسعة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمراكز ومدن بني سويف

.  يخفض ساعات عمل السيدات في المحافظة

. تشكيل لجنة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا

. تخفيض عدد العاملين بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية

. قرارات عاجلة بخصوص المحال العامة والمقاهي والكافيهات

. منعا لنشر الشائعات.. محافظ بني سويف يشدد على أهمية عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية

. تخصيص أرقام للإبلاغ عن الاشتباه في حالة الإصابة بكورونا

. تدشين قناة تعليمية على يوتيوب لطلاب ابتدائي واعدادي

. باستثناء المخابز والصيدليات.. غلق المحال العامة والأندية الرياضية والشعبية
9 قرارات من بني سويف لمواجهة أزمة كورونا ..تعرف عليها
9 قرارات من بني سويف لمواجهة أزمة كورونا ..تعرف عليها
9 قرارات من بني سويف لمواجهة أزمة كورونا ..تعرف عليها
9 قرارات من بني سويف لمواجهة أزمة كورونا ..تعرف عليها
9 قرارات من بني سويف لمواجهة أزمة كورونا ..تعرف عليها
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